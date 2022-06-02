ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi

02.06.2022 16:51

ABD'nin Boston kentinin merkezinde kanalizasyonda patlama meydana gelirken, bir rögar kapağından alev yükseldi.

ABD'nin Boston kentinin merkezinde kanalizasyonda patlama meydana gelirken, bir rögar kapağından alev yükseldi.

ABD'nin Boston kentinin merkezinde patlama paniği yaşandı. Polis, High Street bölgesinden 2 rögar yangını ihbarı geldiğini açıkladı. Olay yerine itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir rögardan alev yükseldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle caddedeki bir dükkanın vitrin camı kırıldı, iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Cadde trafiğe kapatılırken, sürücülerin ve yayaların da bölgeden uzak durmaları istendi.

(İHA)

ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi
ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi
ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi
ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi

YORUMLAR
500
Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı ÇATALCA'DA DEPO ALEV ALEV YANDI ÇATALCA'DA DEPO ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement