ABD'de kar fırtınası nedeniyle TIR'lar yollarda kaldı - Son Dakika

ABD'de kar fırtınası nedeniyle TIR'lar yollarda kaldı

24.12.2020 17:31
ABD'de kar fırtınası nedeniyle TIR'lar yollarda kaldı, System.String[]

ABD'nin Nebraska eyaletinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR'lar, otoyolda kaldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR'lar, otoyolda kaldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok TIR, Norfolk ilçesi yakınlarındaki otoyolda kaldı. Nebraska eyaleti yönetimi, kötü hava şartları nedeniyle gelen ihbarlara yanıt vermeye çalıştıklarını duyurdu. Öte yandan, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Ulusal Meteoroloji Servisi,bölgede kar kalınlığının bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştığını açıklayarak, vatandaşları seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. ABD'nin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen sezonun ilk kar fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nebraska, Tır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de kar fırtınası nedeniyle TIR'lar yollarda kaldı - Son Dakika


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