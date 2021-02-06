ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölü - Son Dakika
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ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölü

06.02.2021 16:57
ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kar küreme tartışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kar küreme tartışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.

EVE GİDİP SİLAHINI ALDI

Uyarının ardından Goy çifti ve Spaide arasında tartışma çıktı. Olay anında kayıtta olan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Spaide'nin  evine girerek silahını aldığı ve önce James'e daha sonra da eşine ateş açtığı görülüyor.

KOMŞULARINI VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

James'in eve geri koşması üzerine, Lisa'ya ateş açan Spaide, sokağın ortasında yere düşen Lisa'ya iki el daha ateş etti. Çifti öldüren Spaide'in olayından ardından silahla kendisine ateş ederek, intihar ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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