Son Dakika Haberleri: ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı
Son Dakika Dünya ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı - Son Dakika Dünya

ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim günü olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) rekorunu kırdı. İnternet kullanıcılarının tam 7,6 milyar dolar değerinde harcama yaptığı günde çevrim içi satışlar yaklaşık yüzde 32 oranında arttı.

ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim günü olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) rekorunu kırdı. İnternet kullanıcılarının tam 7,6 milyar dolar değerinde harcama yaptığı günde internet satışları yaklaşık yüzde 32 oranında arttı.


Adobe Analytics'den elde edilen verilere göre her bir dakikada yaklaşık 5 milyon dolar değerinde çevrim içi alışveriş yapıldı. Bu yılki tatil sezonunda satışların toplam 143 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Black Friday, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:28 
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