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ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim günü olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) rekorunu kırdı. İnternet kullanıcılarının tam 7,6 milyar dolar değerinde harcama yaptığı günde çevrim içi satışlar yaklaşık yüzde 32 oranında arttı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim günü olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) rekorunu kırdı. İnternet kullanıcılarının tam 7,6 milyar dolar değerinde harcama yaptığı günde internet satışları yaklaşık yüzde 32 oranında arttı.
Adobe Analytics'den elde edilen verilere göre her bir dakikada yaklaşık 5 milyon dolar değerinde çevrim içi alışveriş yapıldı. Bu yılki tatil sezonunda satışların toplam 143 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:28
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