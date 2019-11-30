ABD'de 'Kara Cuma' rekoru: 7,6 milyar dolar değerinde alışveriş yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim günü olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) rekorunu kırdı. İnternet kullanıcılarının tam 7,6 milyar dolar değerinde harcama yaptığı günde internet satışları yaklaşık yüzde 32 oranında arttı.



Adobe Analytics'den elde edilen verilere göre her bir dakikada yaklaşık 5 milyon dolar değerinde çevrim içi alışveriş yapıldı. Bu yılki tatil sezonunda satışların toplam 143 milyar dolara ulaşması bekleniyor.