ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmadığı için isyan etti - Son Dakika
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ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmadığı için isyan etti

6 saat önce

ABD'de kız kardeşinin korona virüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, kardeşine Covid-19 testi yapılmadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etti.

ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmadığı için isyan etti, System.String[]

ABD'de kız kardeşinin korona virüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, kardeşine Covid-19 testi yapılmadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etti.


ABD'de kız kardeşinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten kadın, kardeşine solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapılmaya karar verildiğini söyledi. Kadın, kardeşinin yaşadığı süreci çektiği video ile anlatarak sosyal medyada paylaştı.


Kardeşini korona virüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, "Size nasıl olduğunu anlatayım. Kardeşim Manhattan'daki New York Presbyterian Hastanesine gitti. İlk önce korona virüs değil, bronşit olduğunu söylediler. Tekrar gitti ve sonra korona virüs değil, zatürre olduğunu söylediler ve hala test yapılmamıştı. Korona virüs değil, grip olduğunu söylediler" dedi. Kardeşinin yaşadığı duruma isyan eden kadın, "Solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapmaya karar verdiler ve kız kardeşim öldü" ifadelerini kullandı.


"Herkese yalan söylüyorlar"


ABD'li kadın kardeşine test yapılmamasına tepki göstererek, "Zenginler, ünlüler, topçular, rapçiler, neden hepsinin korona virüs testine erişimi var? Neden biz çalışan ve zengin olmayan, ünlü olmayan insanlar teste ulaşamıyoruz? Hiçbir anlam ifade etmiyoruz. Tenimin rengi hiçbir şey ifade etmiyor. Bu salgın sırasında bir şey ifade eden tek şey para" diye konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump yönetimine de tepki gösteren kadın, "New York'ta ölüyor olmamızın nedeni, televizyonlarda söyledikleri şeyleri yapmamaları. Herkese yalan söylüyorlar. Bu ülkeye yalan söylüyorlar, dünyaya yalan söylüyorlar. Salgın için yeterince şey yapmıyorlar. Sanki yayılmasını istiyorlar. New York'taki hastaneyi aradığımda aldığım tek yanıt, korona virüs testi yapmadıkları oldu insanlar ölürken" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:25 Kaynak: İHA

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