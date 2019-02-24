Son Dakika Haberleri: ABD'de Kargo Uçağı Düştü

ABD'de Kargo Uçağı Düştü

38 dakika önce

– Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düştü, uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

ABD'de Kargo Uçağı Düştü, System.String[]
– Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düştü, uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yetkililer, ABD'nin Miami kentinden Houston kentine uçan Boeing 767 ile iletişimin yerel saatle 12.45 civarında kaybedildiği ve uçağın düştüğünü açıkladı.

Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford  uçağın kara kutusunun bulunması için çalışmalara başlandığını söylerken Houston Şerifi Brian Hawthorne, uçağın bir bataklığa düştüğü için çalışmanın zaman alacağını duyurdu.

Amazon Küresel Opersayonlar Müdür Yardımcısı Dave Clark, mürettebatın hayatta olmasını umduklarını ve olay yerine intikal eden görevlilere minnettar olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

Teksas, Amazon, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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