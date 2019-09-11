Son Dakika Haberleri: Abd'de kargo uçağı düştü
Son Dakika Dünya Haber

Abd'de kargo uçağı düştü

1 saat önce

ABD'de kargo uçağı düştü.

Abd'de kargo uçağı düştü, System.String[]
ABD'de kargo uçağı düştü. Uçakta 2 kişinin bulunduğu belirtilirken; sağlık durumlarında dair bir açıklama yapılmadı.

Kargo uçağı, ABD'nin Ohio eyaletindeki Toledo şehrinde düştü. Çift motorlu Convair 440 tipi uçağın, düştükten sonra alev aldığı ve çıkan yangının düştüğü bölgedeki diğer araçlara da sıçradığı belirtildi. Yangına müdahale sürerken, uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu
ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil Zülfü Livaneli'den Ali Babacan iddialarına yanıt: Siyasi oluşum içinde yer almayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'de kargo uçağı düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]