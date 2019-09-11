Abd'de kargo uçağı düştü
1 saat önce
ABD'de kargo uçağı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
ABD'de kargo uçağı düştü. Uçakta 2 kişinin bulunduğu belirtilirken; sağlık durumlarında dair bir açıklama yapılmadı.
Kargo uçağı, ABD'nin Ohio eyaletindeki Toledo şehrinde düştü. Çift motorlu Convair 440 tipi uçağın, düştükten sonra alev aldığı ve çıkan yangının düştüğü bölgedeki diğer araçlara da sıçradığı belirtildi. Yangına müdahale sürerken, uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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