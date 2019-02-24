Son Dakika Haberleri: ABD'de Kargo Uçağı Düştü: 3 Ölü

ABD'de Kargo Uçağı Düştü: 3 Ölü

52 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing 767 tipi kargo uçağı düştü.

ABD'de Kargo Uçağı Düştü: 3 Ölü, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing 767 tipi kargo uçağı düştü. Uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Teksas eyaletindeki Houston kenti yakınlarında gece saatlerinde Boeing 767 tipi kargo uçağı Trinity Körfezi'ne düştü. Polis, uçakta bulunan üç mürettebatın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford yaptığı açıklamada, havalimanının 30 mil güneydoğusunda Atlas Air Flight kargo uçağı ile radyo sinyalinin 12.45'te kesildiği ve uçağın düştüğünü ifade etti. Lunsford, uçağın kara kutusunu bulmak üzere özel bir dalış ekibi görevlendirildiğini ve olay yerine kurtarma ekipleri, helikopter, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildiğini açıkladı. Houston Chambers County Şerif Ofisinden Brian C. Hawthorne ise yaptığı açıklamada, uçağın 5 metre derinlikte bir bataklığa düştüğünü, bu nedenle kara kutunun bulunmasının güç olacağını ancak enkazı kaldırma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Kargo uçağının Florida'nın Miami kentinden Houston'daki George Bush Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştüğü belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Boeing, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz

PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 10:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Kargo Uçağı Düştü: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]