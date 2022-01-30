ABD'de kargo uçağı kayarak bagaj arabalarına çarptı - Son Dakika

- ABD'de kargo uçağı kayarak bagaj arabalarına çarptı

CHICAGO - ABD'de bir kargo uçağı, kar fırtınası sırasında kayarak bagaj arabalarına çarptı.

ABD'nin Şikago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda China Airlines'a ait bir jumbo jet kargo uçağı, kar fırtınası nedeniyle kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı. Cuma günü yerel saatle 05.10'da meydana gelen kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.