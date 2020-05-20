ABD'de karpuz maskesiyle büfe soygunu - Son Dakika

ABD'de karpuz maskesiyle büfe soygunu

? ABD'nin Louisa kentinde karpuzun içini oyarak kafalarına geçiren iki hırsız, alkol satılan büfeyi soydu.

ABD'de karpuz maskesiyle büfe soygunu, System.String[]
? ABD'nin Louisa kentinde karpuzun içini oyarak kafalarına geçiren iki hırsız, alkol satılan büfeyi soydu. Karpuz maskeleriyle büfe soyan hırsızlar, kendilerini videoyaya alarak sosyal medyada yayınladı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Louisa kentinde, iki hırsız karpuzun içini oyarak kendilerine maske üretti. Başlarına karpuz geçiren adamlar, 6 Mayıs'ta Virginia'nın Louisa kasabasındaki Sheetz adlı büfeden alkol çaldı. Öte yandan polis hırsızlardan biri olan Justin Rogers'ı, koronavirüs salgını kurallarına uymayarak maske yerine karpuz takma gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler alkol  büfesine gitmeden önce kafalarına geçirdikleri karpuz maskelerle TikTok klibi çekti. Louisa Polis Teşkilatı hafta sonu boyunca şüphelilerinin karpuz maskeleriyle resimlerini yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de karpuz maskesiyle büfe soygunu - Son Dakika Dünya

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