ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

09.10.2020 16:09
ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

- ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

ABD'de şeytanın aklına gelmez denilen bir olay yaşanı. Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu. Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD'nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖRE GÖZALTI, GÖÇMENLERE TUTUKLAMA

Yetkililer, kaçak göçmenleri  sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.


- Abd
ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Teksas, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Bartınlı ailenin yetiştirdiği devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Antalya'da 100 kişilik itfaiye eri kadrosuna 1.000 kişi başvurdu
Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın istifa olayını yalanladı Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın istifa olayını yalanladı         
16:36
Pınar'ın katili cinayetten kurtulmak için her yolu deniyor: Boğazıma bıçak dayadı Pınar'ın katili cinayetten kurtulmak için her yolu deniyor: Boğazıma bıçak dayadı         
16:05
İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları         
15:47
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı         
13:52
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:44:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei