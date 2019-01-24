ABD'de Katliam Gibi Banka Soygunu: 5 Ölü
17 dakika önce
ABD'nin Florida eyaletindeki bir bankaya soygun amaçlı giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
ABD
'nin Florida
eyaletindeki bir bankaya soygun amaçlı giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde yaklaşık 4 saat süren rehine krizi yaşandı. Silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
Yaklaşık 4 saat sonra banka çalışanlarının güvenli bir şekilde binadan tahliye edildiği, saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Zephen Xaper'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Polis
, ölenlerin banka çalışanı mı yoksa müşterileri mi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - FLORIDA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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