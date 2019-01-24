Son Dakika Haberleri: ABD'de Katliam Gibi Banka Soygunu: 5 Ölü

ABD'de Katliam Gibi Banka Soygunu: 5 Ölü

1 saat önce

- ABD'de katliam gibi banka soygunu: 5 ölüFLORIDA - ABD'nin Florida eyaletindeki bir bankaya soygun amaçlı giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

- ABD'de katliam gibi banka soygunu: 5 ölü

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletindeki bir bankaya soygun amaçlı giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde yaklaşık 4 saat süren rehine krizi yaşandı. Silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
Yaklaşık 4 saat sonra banka çalışanlarının güvenli bir şekilde binadan tahliye edildiği, saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Zephen Xaper'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Polis, ölenlerin banka çalışanı mı yoksa müşterileri mi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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