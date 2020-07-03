- ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı - Son Dakika

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısında fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, kayalıkların üzerine çıktı. Çift, fotoğraf çektirdikleri sırada aniden gelen dalgalara kapıldı. Gelin ve damatlıklarıyla dalgaların arasında kalan çiftin yardımına cankurtaranlar koştu. Kıyıya çıkarılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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