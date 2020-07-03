ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı - Son Dakika

ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde plajdaki kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen çift, dalgaya kapıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde plajdaki kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen çift, dalgaya kapıldı. Çift, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısında fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, kayalıkların üzerine çıktı. Çift, fotoğraf çektirdikleri sırada aniden gelen dalgalara kapıldı. Gelin ve damatlıklarıyla dalgaların arasında kalan çiftin yardımına cankurtaranlar koştu. Kıyıya çıkarılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Kaliforniya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı - Son Dakika Dünya

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