ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu - Son Dakika
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ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

7 saat önce

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'daki ormanda bulundu.

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu, System.String[]

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'daki ormanda bulundu.

Independent'in haberine göre, 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti.

McKenna, 47 yılın ardından Finlandiyalı sac işçisi Marko Saarinen'in Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile temasa geçerek kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen, mavi taşlı gümüş yüzüğü ocak ayında Finlandiya'nın güneybatısında Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken bulduğunu söyledi.

Marko Saarinen, üzerinde 1973 tarihi ile okulun ismi, içinde de S ve M harfleri yazılı yüzüğü görünce heyecanlandığını ve Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile Facebook sayfalarından iletişime geçtiğini dile getirdi.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya'ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var." diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977'de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn'un 2017'de kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Oregon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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