ABD'de kaybolan 69 yaşındaki kişi 17 gün sonra bulundu - Son Dakika

NEW ABD'nin Oregon eyaletinde, balık tutmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 69 yaşındaki Harry Burleigh'e 17 gün sonra ulaşıldığı bildirildi.

Dougles ilçe polisine göre, 7 Mayıs akşamı Toketee bölgesinde gittiği kamp gezisinden eve dönmeyen Burleigh için karısı Stacy'nin polisi araması üzerine başlatılan arama çalışmaları, 17 gün sonra sonuç verdi.

Arama kurtarma ekipleri, Burleigh'in aracını, 8 Mayıs'ta Twin Lakes isimli göle giden yolun yakınında bulduklarını belirterek 69 yaşındaki balıkçının eve dönmek için yürümeyi tercih ettiği için kaybolduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Balıkçıyı bulmak için seferber olan polis ekipleri, Cascade dağlarında bulunan Umpqua Ulusal Ormanı'nın çeşitli bölgelerine yaşlı adamın bulması ihtimaliyle yiyecek, araç gereç ve not bıraktı.

8 ilçeden 40 gönüllünün katıldığı uzun soluklu arama çalışmalarını yöneten ekipler, tesadüfen buldukları geçici bir barınağın etrafında aramalarını sürdürürken bir süre sonra Burleigh'in, çağrılara yanıt verdiğini aktardı.

17 gün aradan sonra bulunan yaşlı adamın, helikopterle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.