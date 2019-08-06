Son Dakika Haberleri: ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
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ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

44 dakika önce

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.

ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki, System.String[]
NEW ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.
Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirterek özür diledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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