ABD'de Kentucky'deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), 10 Nisan'da eyaletin Louisville şehrindeki bir bankaya yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde saldırının meydana geldiği yerin harita üzerinde gösterimi, polis ekiplerinin olay yerine gelişi, silahlı saldırganın bankanın içinden görüntüsü ve polislerin müdahale anları görülüyor.

LMPD'den yapılan açıklamada, saldırıya müdahale eden polis memurlarından biri olan Nick Wilt'in olayda başından vurularak yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.NE OLDU?Bir bankada 10 Nisan'da meydana gelen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "LMPD Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin" ifadelerini kullanmıştı.