Son Dakika Haberleri: ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara dönük cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi.


New Mexico eyaletinde bir rahip kilise korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan mahkum edilerek 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00 
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