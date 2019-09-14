ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

New Mexico eyaletinde bir rahip kilise korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan mahkum edilerek 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri 'nde Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara dönük cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi.

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