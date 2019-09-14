ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
1 saat önce
ABD'de kilisede çocuk istismarı skandalı: Eski bir rahip 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara dönük cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi.
New Mexico eyaletinde bir rahip kilise korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan mahkum edilerek 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00
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