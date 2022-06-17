- ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ALABAMA - ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde Vestavia Hills'te Aziz Stephen Piskoposluk Kilisesi'ne dün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. 3 kişinin vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kilise çevresi yoğun güvenlik çemberine alınırken, saldırıda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vestavia Hills Polis Departmanından Yüzbaşı Shane Ware saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Kilisede bir grubun ibadet ettiği sırada şüpheli bir şahıs içeri girerek ateş etmeye başladı. Saldırıda 3 kişi vuruldu ve 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltında ve şu an için herhangi bir tehdit bulunmuyor" dedi. Alabama Valisi Kay Ivey ise saldırının trajik ve şok edici olduğunu belirterek, şüphelinin yakalanmasından dolayı sevindiklerini dile getirdi.