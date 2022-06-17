ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

17.06.2022 09:47

- ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

- ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ALABAMA - ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde Vestavia Hills'te Aziz Stephen Piskoposluk Kilisesi'ne dün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. 3 kişinin vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kilise çevresi yoğun güvenlik çemberine alınırken, saldırıda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vestavia Hills Polis Departmanından Yüzbaşı Shane Ware saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Kilisede bir grubun ibadet ettiği sırada şüpheli bir şahıs içeri girerek ateş etmeye başladı. Saldırıda 3 kişi vuruldu ve 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltında ve şu an için herhangi bir tehdit bulunmuyor" dedi. Alabama Valisi Kay Ivey ise saldırının trajik ve şok edici olduğunu belirterek, şüphelinin yakalanmasından dolayı sevindiklerini dile getirdi.

ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
14:00 Zelenski'den Macron'a soğuk tavır! Kucaklamaya çalıştı ama buz gibi bir karşılık aldı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de kiliseye saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement