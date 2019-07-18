Son Dakika Haberleri: ABD'de kiliseye sığınan Meksikalı göçmen gözaltına alındı
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ABD'de kiliseye sığınan Meksikalı göçmen gözaltına alındı

1 saat önce

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde Meksikalı göçmen, sınır dışı edilmemek için bir yıldır sığındığı kiliseden çıkarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosuna (ICE) teslim oldu.

ABD'de kiliseye sığınan Meksikalı göçmen gözaltına alındı, System.String[]
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde Meksikalı göçmen, sınır dışı edilmemek için bir yıldır sığındığı kiliseden çıkarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosuna (ICE) teslim oldu.
Seattle Times'ta yer alan habere göre, 20 yıldır ABD'de vizesiz yaşayan Jose Robles, hakkında 2013'te çıkarılan sınır dışı kararının ardından son bir yıldır yaşadığı kiliseden çıkarak sınır dışı tedbirinin kaldırılması için başvuru yaptı.
Sığındığı Gethsemane Luteryen Kilisesi cemaati ve yerel halktan destekçilerle ICE'nin yerel ofisine gelen Robles, başvuru işlemlerinin ardından gözaltına alındı.
Evli ve biri ABD'de doğduğu için vatandaşlık hakkı kazanan 2 kız çocuğu babası 44 yaşındaki Robles hakkında aile içi şiddet suçlamasıyla dava açılmış, 2 ayrı adli kovuşturma bulunduğu için sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
Robles hakkındaki suçlamalar daha sonra düşürülmüş ancak yargı kararından bağımsız olan sınır dışı kararı geçerliliğini sürdürmüştü.
Robles, sınır dışı kararına karşı 3 kez geçici erteleme aldıktan sonra ICE'nin dördüncü kez geçici erteleme vermemesi üzerine sınır dışı edilmemek için ikamet adresini terk etmiş ve kiliseye sığınmıştı.
Seattle'daki kiliseler, sinagoglar ve göçmen hakları savunucuları başlattıkları kampanyayla Robles'e destek vermiş, Meksikalı göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına karşı mücadele edenlerin sembolü haline gelmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:32 Kaynak: AA
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