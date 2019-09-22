Son Dakika Haberleri: Abd'de 'kimyasal madde' paniği: 3 ölü, 4 yaralı
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Abd'de 'kimyasal madde' paniği: 3 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

ABD'de bir etkinlikte dağıtıldığı iddia edilen turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Abd'de 'kimyasal madde' paniği: 3 ölü, 4 yaralı, System.String[]

ABD'de bir etkinlikte dağıtıldığı iddia edilen turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis, 7 kişinin de taktığı bilekliklerin aynı olduğunu ve katıldıkları bir etkinlikte kimyasal madde almış olabileceklerini açıkladı.

Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentindeki bir etkinlikte dağıtıldığı düşünülen turuncu bileklikleri takan 7 kişi, bilincini kaybetmiş şekilde bulundu. Pittsburgh polisi, aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanları'na gitti ve bir kişiyi apartman girişinde, diğerini asansörde ve diğer 5 kişiyi de bir dairede bilinci kapalı olarak buldu. Bulunan 7 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün ise hastaneye kaldırıldığı, ancak durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 7 kişinin de turuncu kol bandı taktığı ve yakın zamanda turuncu kol bandı dağıtılan etkinliklerin araştırıldığı belirtildi. Polisin, kişilerin bulunduğu dairede ve çevresinde yapılan incelemelerde, uyuşturucu madde izine rastlanmadığı, ancak gittikleri bir etkinlikte kimyasal madde almış olabilecekleri düşünülüyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, şehirde dün gece yapılan 2 etkinlikte, ziyaretçilerin turuncu kol bandı taktığı tespit edildi. Polis, incelemelerini sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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