Son Dakika Haberleri: ABD'de kimyasal madde şüphesi: Turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de kimyasal madde şüphesi: Turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti

34 dakika önce

ABD'de turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kimyasal madde şüphesi: Turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'nin Pittsburgh kentinde aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybederken yetkililer kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.


Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:30 
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