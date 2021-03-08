ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı - Son Dakika

ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı

08.03.2021 15:56
ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı, System.String[]

? ABD'nin Minnesota eyaletinde ham madde taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı.

? ABD'nin Minnesota eyaletinde ham madde taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son dönemlerde meydana gelen tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Minnesota eyaletinin Plymouth kentinde, erimiş kükürt, kereste ve asfalt ham maddesi taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı. Kazada bazı vagonların takla atarak, raylardan çıktığı belirtildi. Yetkililer talihsiz kazada kimyasal madde sızıntısının olmadığını açıkladı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN" UYARISI

Yetkililer ayrıca sızıntıya karşı hava kalitesinin izlediğini ve "olağandışı ölçümler" yapılmadığını yine de önlem olarak enkaz temizliği sürerken halktan bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Kimyasal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı - Son Dakika


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