ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı

11.07.2022 15:07
ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Doğu St. Louis kentinin doğusundaki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Doğu St. Louis kentinin doğusundaki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Doğu St. Louis kentinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Yerel saatle 22.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından tesisin çeşitli noktalarında yangın çıktı. Olay yerine gelen yetkililer, tesisin içindeki bir tankın patladığını açıkladı. Kazada yaşları 28 ile 32 arasında olan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin vücudunun yarısından fazlasında meydana gelen yanıklardan dolayı durumunun ağır olduğu açıklandı.

Sızıntı doğrulandı

Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde araştırmalarına devam eden itfaiye ekipleri, tesiste kimyasal bir sızıntı olduğunu doğrularken detaylar paylaşılmadı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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