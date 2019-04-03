ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
1 saat önce
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD
'nin Teksas
eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir petrol depolama tesisinde meydana gelen yangın sonrasında bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından saatler sonra söndürüldüğü öğrenildi. - HOUSTON
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:05 Kaynak: İHA
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