Son Dakika Haberleri: ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir petrol depolama tesisinde meydana gelen yangın sonrasında bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından saatler sonra söndürüldüğü öğrenildi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

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