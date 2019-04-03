Son Dakika Haberleri: ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

47 dakika önce

- ABD'de kimyasal tesiste yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralıTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

- ABD'de kimyasal tesiste yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir petrol depolama tesisinde meydana gelen yangın sonrasında bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından saatler sonra söndürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Enflasyon Rakamlarının Açıklanmasının Ardından Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]