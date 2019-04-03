ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın
18 dakika önce
– Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
– Amerika Birleşik Devletleri
'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yerel medya yangının Teksas
eyaletinde Crosby'de bir kimyasal tesiste çıktığını duyurdu.
Yetkililer, KMCO adlı tesiste yerel saatle 10: 45'te izobütilen dolu bir tankta patlama meydana geldiğini, ardından yangın çıktığını duyurdu.
Bölge şerifi, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:11 Kaynak: DHA
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