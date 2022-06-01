ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
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ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı

01.06.2022 11:17

- ABD'de kimyasal tesiste yangın Binlerce kişi elektriksiz kaldı ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangın elektrik kesintilerine yol açarken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

- ABD'de kimyasal tesiste yangın

Binlerce kişi elektriksiz kaldı

NEBRASKA - ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangın elektrik kesintilerine yol açarken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Tesiste meydana gelen patlamalar ve duman nedeniyle çevredeki evlerde bulunanlar tahliye edildi. Omaha Kamu Elektrik Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre tesisin yakınında yer alan 2 bin 382 hane elektriksiz kaldı. Yangında şu ana kadar yaralanan ise olmadı.

Tesiste inşaat sektörü için kaplamalar, yapıştırıcılar, sıvı yüzey sertleştiricileri ve diğer kimyasal ürünlerin üretildiği öğrenildi.

ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kimyasal tesiste yangınBinlerce kişi elektriksiz kaldı

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Kaynak: İHA

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