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ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi
11 dakika önce
Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları yılın ilk ayında yüzde 0,2 yükseldi, ancak beklentilerin altında bir artış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:42
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