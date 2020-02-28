ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi

11 dakika önce

Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi, System.String[]

Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları yılın ilk ayında yüzde 0,2 yükseldi, ancak beklentilerin altında bir artış kaydetti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi
Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]