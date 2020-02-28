ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi

Amerikalıların kişisel gelirleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları yılın ilk ayında yüzde 0,2 yükseldi, ancak beklentilerin altında bir artış kaydetti.