ABD'nin New York metrosunda korkunç ölüm! Kıyafeti kapıya sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika
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ABD'nin New York metrosunda korkunç ölüm! Kıyafeti kapıya sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu can verdi

26.10.2022 10:27

ABD'nin New York kentinde metroya binmek istediği sırada kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu, feci şekilde yaşamını yitirdi.

ABD'nin New York kentinde 20 yaşında bir genç Columbus Circle istasyonunda trene binmek istediği sırada kıyafetleri metronun kapısına sıkıştı.

SÜRÜKLENİRKEN KARŞIDAN GELEN TREN ÇARPTI

Kıyafetini kurtaramayan ve metrelerce sürüklenen gence karşı yönden gelen tren çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"KORKUNÇ BİR KAZA"

NYC Transit Başkanı Richard Davey hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileyerek, "Soruşturma ilk aşamalarındayken bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin New York metrosunda korkunç ölüm! Kıyafeti kapıya sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin New York metrosunda korkunç ölüm! Kıyafeti kapıya sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika
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