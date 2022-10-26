NYC Transit Başkanı Richard Davey hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileyerek, "Soruşturma ilk aşamalarındayken bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi.

Kıyafetini kurtaramayan ve metrelerce sürüklenen gence karşı yönden gelen tren çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'nin New York metrosunda korkunç ölüm! Kıyafeti kapıya sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu can verdi - Son Dakika

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