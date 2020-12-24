ABD'de kız kardeşler, bir ayda anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüsten kaybetti - Son Dakika

ABD'de kız kardeşler, bir ayda anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüsten kaybetti

24.12.2020 08:56
ABD'de kız kardeşler, bir ayda anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüsten kaybetti, System.String[]

ABD'li iki kız kardeş, yaklaşık bir ay içerisinde anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaybetti.

ABD'li iki kız kardeş, yaklaşık bir ay içerisinde anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaybetti.

Jessica Cheatham ve Jama Allen isimli kız kardeşler bir ay içerisinde 40 yıllık evli olan ebeveynleri Mark ve Lisa Cheatham'ı hem de dedeleri Charles Herbert Tucker'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kentucky Hastanesi'nde tedaviye alınan çiftten 61 yaşındaki Mark Cheatham 11 Aralık'ta, 58 yaşındaki Lisa Cheatham ise 15 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Çift, birlikte toprağa verildi.

Cheatham çiftinin, kızlarının hastane yönetiminden izin almasının ardından son günlerini yoğun bakım ünitesinde birlikte geçirdiği belirtildi. Kız kardeşlerden Jama Allen, "Hayatımın en yürek burkan anlarından biri ebeveynlerimin bunu yaşamasını izlemek oldu" ifadelerini kullandı.Kız kardeşler, sağlık görevlilerinin tavsiyelerine uyarak bu yılki Noel buluşmalarını iptal etmeye çağırdı.DEDELERİ DOĞUM GÜNÜNÜN ARDINDAN ÖLDÜ

Kız kardeşlerin dedesi Tucker ise 76'ncı doğum gününden iki gün sonra 22 Kasım'da yaşamını yitirdi. Tucker'ın Şükran Günü'nden bir hafta önce semptom gösterene kadar sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


ABD'de kız kardeşler, bir ayda anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüsten kaybetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de kız kardeşler, bir ayda anne ve babalarıyla dedelerini koronavirüsten kaybetti - Son Dakika Dünya


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