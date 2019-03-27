Son Dakika Haberleri: ABD'de Kızamık Salgını Alarmı: Aşısı Olmayan Çocuklara Kamusal Alan Yasağı
BBC

ABD'de Kızamık Salgını Alarmı: Aşısı Olmayan Çocuklara Kamusal Alan Yasağı

23 dakika önce

New York Eyaleti'ndeki Rockland ilçesinde kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'de Kızamık Salgını Alarmı: Aşısı Olmayan Çocuklara Kamusal Alan Yasağı, System.String[]
ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Rockland'de, kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesini de yasakladı.

Rockland'de 153 kızamık vakasının teşhis edilmesi sonrası alarm verildi.

Aşı oranlarının giderek düştüğü ABD'de, Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti.

Aşı karşıtlığı, ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılıyor. Dini inançları, kişisel nedenleri ya da felsefi görüşleri gerekçe gösteren çok sayıda kişi, çocuklarını aşılatmayı reddediyor.

20'ye yakın eyalette bu gerekçelerle aşıya itiraz edenler üzerinde bir yaptırım yok.

'Ultra Ortodoks mahallerinde' yoğunlaşıyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Rockland'deki salgının Ultra Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğunlaştığını aktardı.

Yetkililer acil durumun en az 30 gün süreceğini açıkladı.




Bu süreçte aşısı olmayan çocukların okullar, alışveriş merkezleri restoranlar ya da ibadet alanlarına girmesi yasak olacak.

Yasağı ihlal edenler 500 dolarlık para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası alabilecek.

Avrupa'da son 10 yılın kızamık rekoru

Kızamık, akciğer ve beyinde ciddi hasara yol açabilecek, tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık.

Ancak pek çok ülkede aşılanma oranlarında düşüş gözlemleniyor.

2018'de Avrupa'da görülen kızamık vakalarının sayısı 82 bin 500'i bulmuş, bir önceki yılın 3 katına ulaşarak, son 10 yılın rekorunu kırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:24 

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 07:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Kızamık Salgını Alarmı: Aşısı Olmayan Çocuklara Kamusal Alan Yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]