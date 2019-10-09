Son Dakika Haberleri: ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası
Son Dakika Dünya ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası

ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme, üniversite giriş sınavı SAT ve ACT'de kızlarının puanını yükseltmek için rüşvet veren ebeveynlerin 1 ay hapis cezasına, 1 yıl denetimli serbestlik süresini tamamlamasına, 250'şer saat kamu hizmeti yapmasına ve 45 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti

ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üniversite giriş sınavı olarak kabul edilen SAT ve ACT'de kızlarının puanını yükseltmek için rüşvet veren ebeveyn bir ay hapis cezasına çarptırıldı.


Salı günü görülen davada mahkeme, New Yorklu Gregory ve Marcia Abbott'un hapis cezasına ek olarak 1 yıl denetimli serbestlik süresini tamamlamasına, 250'şer saat kamu hizmeti yapmasına ve 45 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir"
Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil! Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal'a: Yedek kalmaktan memnun değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]