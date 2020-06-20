ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü - WASHINGTON - Son Dakika
ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü - WASHINGTON
ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıldönümü nedeniyle bir grup gösterici, Beyaz Saray karşısındaki sokakta gösteri düzenledi.
ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıldönümü nedeniyle bir grup gösterici, Beyaz Saray karşısındaki sokakta gösteri düzenledi. Gösteriler esnasında, Beyaz Saray çevresindeki yollarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.
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20.06.2020 07:18:23. #1.13#
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