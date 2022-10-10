ABD'de Kolomb Günü ve Yerli Halklar Günü kutlanıyor - Son Dakika
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ABD'de Kolomb Günü ve Yerli Halklar Günü kutlanıyor

10.10.2022 19:38
ABD'de Kolomb Günü ve Yerli Halklar Günü kutlanıyor

ABD'de Amerika'nın İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü ve geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk kez tanınan Yerli Halklar Günü kutlanıyor.

ABD'de Amerika'nın İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü ve geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk kez tanınan Yerli Halklar Günü kutlanıyor.

ABD'de 19. yüzyıldan bu yana İtalyan kökenli göçmenlerin miraslarına saygı amacıyla her ekim ayının ikinci pazartesi günü "Kolomb Günü" olarak kutlanıyor.

İlk başta 1492'de İtalyan kaşif Kolomb'un kıtaya ilk ayak basmasını ve İtalyan kökenli göçmenlerin maruz kaldığı ayrımcılıkları anmak adına kutlanan gün zamanla ABD'de yerli halkların tepkisini çekmeye başladı.

Özellikle 21. yüzyılda birçok eyalet ve başkent Washington DC yerli halkların mirasına saygı amacıyla Kolomb Günü yerine bugünü "Yerli Halklar Günü" ilan etti ve bu şekilde kutluyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise geçen yıl imzaladığı bildirgeyle "Yerli Halklar Günü"nü resmi olarak tanıyan ilk başkan oldu. Aynı gün Kolomb Günü için de bir bildirge yayımlayan Biden, bu günün de ülkedeki İtalyan kökenli göçmenler açısından önemli olduğunu vurguladı.

ABD'de bugün birçok yerde hem Kolomb Günü hem de Yerli Halklar Günü vesilesiyle çeşitli törenler düzenleniyor. Ayrıca ülke çapında da bugün Federal Tatil olarak geçiyor.

YORUMLAR
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Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu! Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu!
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Kolomb Günü ve Yerli Halklar Günü kutlanıyor - Son Dakika

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