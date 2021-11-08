ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı - Son Dakika

NEW ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına katılan ve FBI tarafından aranan bir kişinin, Belarus'a iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

Washington Post'un Belarus kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Kongre'ye zorla girmek, kamu düzenini bozan davranışlar sergilemek ve toplumsal kargaşa sırasında polise itaatsizlik suçlarından aranan Evan Neumann, dükkanı siyahi göstericiler tarafından yağmalanmış bir esnaf olarak Belarus'a iltica talebinde bulundu.

Neumann, Belarus devlet kanalında "Elveda Amerika" başlıklı bir programda röportaj verdi.

ABD'de 2020 seçimlerinden sonra adalet istediği ve rahatsız edici sorular sorduğu için neredeyse her şeyini kaybettiğini anlatan Neumann, programda, "ABD yönetimi tarafından zulmedilen bir kişi" olarak tanıtıldı.

Neuman'ın Ukrayna'da Çernobil yakınlarındaki bir bataklık alandan Belarus'a yaya geçtiğini ve yolda yılanlar ve yaban domuzlarıyla karşılaştığını anlattığı röportajın tamamının 10 Kasım'da yayımlanacağı bildirildi.

Belarus'un, Neuman'a Batı karşıtı propagandayı desteklemek üzere kucak açmış olabileceği belirtildi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump yanlısı on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta ABD Kongresine yürümüş, polis barikatlarını aşan bazı göstericilerin Kongreye girmesi ülkede infiale yol açmıştı. Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.