Üye Girişi
ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı - Son Dakika

ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı

08.11.2021 22:38
ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı

NEW ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına katılan ve FBI tarafından aranan bir kişinin, Belarus'a iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

NEW ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına katılan ve FBI tarafından aranan bir kişinin, Belarus'a iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

Washington Post'un Belarus kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Kongre'ye zorla girmek, kamu düzenini bozan davranışlar sergilemek ve toplumsal kargaşa sırasında polise itaatsizlik suçlarından aranan Evan Neumann, dükkanı siyahi göstericiler tarafından yağmalanmış bir esnaf olarak Belarus'a iltica talebinde bulundu.

Neumann, Belarus devlet kanalında "Elveda Amerika" başlıklı bir programda röportaj verdi.

ABD'de 2020 seçimlerinden sonra adalet istediği ve rahatsız edici sorular sorduğu için neredeyse her şeyini kaybettiğini anlatan Neumann, programda, "ABD yönetimi tarafından zulmedilen bir kişi" olarak tanıtıldı.

Neuman'ın Ukrayna'da Çernobil yakınlarındaki bir bataklık alandan Belarus'a yaya geçtiğini ve yolda yılanlar ve yaban domuzlarıyla karşılaştığını anlattığı röportajın tamamının 10 Kasım'da yayımlanacağı bildirildi.

Belarus'un, Neuman'a Batı karşıtı propagandayı desteklemek üzere kucak açmış olabileceği belirtildi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump yanlısı on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta ABD Kongresine yürümüş, polis barikatlarını aşan bazı göstericilerin Kongreye girmesi ülkede infiale yol açmıştı. Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Belarus, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı 23:32 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü 23:24 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası 22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar 21:59 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor 21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor 19:58 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor

Son Dakika Haberleri
23:31 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı
23:25 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar
23:23 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
22:53 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi
22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
22:25 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı Fenerbahçe stadının çevresinde gece operasyonu! Taraftarlar her yere aynı pankartı astı         
23:43
Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar         
23:26
Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi         
22:28
Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu         
22:26
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı         
21:47
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı         
21:13
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 23:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kongre baskını şüphelisi Belarus'a iltica başvurusu yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement