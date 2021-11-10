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ABD'de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 4 yıldan fazla hapis istendi - Son Dakika

ABD'de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 4 yıldan fazla hapis istendi

10.11.2021 23:24
ABD'de Kongre baskınına katılan

ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınına katılan ve boynuzlu kürklü şapkası, boyalı yüzü ile elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çeken "QAnon Şamanı" lakaplı Jacob Chansley hakkında savcılar 4 yıl 3 ay hapis cezası istedi.

ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınına katılan ve boynuzlu kürklü şapkası, boyalı yüzü ile elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çeken "QAnon Şamanı" lakaplı Jacob Chansley hakkında savcılar 4 yıl 3 ay hapis cezası istedi.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskında Jacob Chansley adlı protestocu, boynuzlu kürklü şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çekmiş, "baskının sembollerinden" biri haline gelmişti. Chansley, Kongre baskınının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınmış, başkent Washington DC'deki bir gözaltı tesisine nakledilmişti.

Savcılık, örnek teşkil etmesi amacıyla Chansley hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik istedi. Chansley'i saldırganların "bayrak taşıyıcısı" olarak nitelendiren savcılık, Chansley'e verilecek cezanın hükümete yönelik gelecekteki saldırıları caydırmak için bir örnek olarak kullanmayı umdukları düşünülüyor. Savcılar, "Demokrasimize benzer bir saldırıyı bir daha asla görmemek için bu sanığın eylemlerinden doğan bu büyük zararlar caydırılmalıdır" dedi.

Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Chansley, 17 Kasım'da DC Bölge Mahkemesinde hüküm giymesi bekleniyor.

Chansley cezasına ayrıca, baskın sırasında verilen hasara katkıda bulunduğunu kabul ederek, 2 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etmesi nedeniyle söz konusu tazminatında eklenmesi bekleniyor.

(İHA)

ABD'de Kongre baskınına katılan QAnon Şamanı hakkında 4 yıldan fazla hapis istendi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 4 yıldan fazla hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 4 yıldan fazla hapis istendi - Son Dakika
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