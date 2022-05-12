ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı

12.05.2022 21:25
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı

ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'in de bulunduğu 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı.

ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'in de bulunduğu 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı.

6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Missisippi Temsilcisi Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre baskınına ilişkin 5 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

Komitenin bazı meslektaşlarının 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin bilgi sahibi olduğunu öğrendiğini aktaran Thompson, söz konusu kişilerin gönüllü olarak komiteye ifade vermeyi reddettiğini bu nedenle de haklarında ifade celbi çıkardıklarını kaydetti.

Thompson, ifadeye çağırılan vekillerin Temsilciler Mecilisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Pennsylvania Temsilcisi Scott Perry, Ohio Temsilcisi Jim Jordan, Arizona Temsilcisi Andy Biggs ve Alabama Temsilcisi Mo Brooks olduğunu aktardı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

YORUMLAR
500
Biden'dan Kongre'ye: 'Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin' Biden'dan Kongre'ye: 'Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin' Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Destek Paketi Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Destek Paketi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite 5 Cumhuriyetçi vekili ifadeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement