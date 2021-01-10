ABD'de Kongre binasına giren Batı Virginia'nın Cumhuriyetçi Meclisi üyesi istifa etti - Son Dakika

ABD'de Başkan Donald Trump yanlısı göstericilerle Kongre binasına giren Batı Virginia Eyalet Meclis üyesi Derrick Evans, istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyetçi Meclis üyesi Evans, dün, eyalet Valisi Jim Justice'a görevinden ayrılma kararını bildirdi.

Kongre baskınında yer almak ve Facebook'taki canlı yayında halkı kışkırtmakla suçlanan Evans, istifa etmesinin en doğru karar olacağını açıkladı.

Evans, eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Aileme, arkadaşlarıma, seçmenlerime ve Batı Virginialı kardeşlerime yol açmış olabileceğim her türlü acı veya utançtan derin pişmanlık duyuyorum." dedi.

İstifa kararını Eyalet Meclisinin gündemini oyalamamak için aldığını dile getiren Evans, bu şekilde meslektaşlarının bölge halkının refahı için daha kolay çalışabileceğini ifade etti.

35 yaşındaki Evans, Kongre baskının yaşandığı 6 Ocak'ta binaya girmek ve sosyal medya sayfasından yaptığı canlı yayında halkı kışkırtmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Evans'ın sildiği canlı yayında güvenlik güçlerine yumruk attığı ve göstericileri içeri girmek ve binaya zarar vermek konusundan teşvik ettiği görülüyor.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.