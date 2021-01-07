ABD Başkanı Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Ivanka Trump ise göstericilere önce destek verdi. Tepki alınca paylaşımını silip itidal çağrısı yaptı.
Donald Trump'ın Twitter'dan sağ duyu çağrısı yaptığı tweti alıntılayan Trump'ın kızı Ivanka, göstericilere "Amerikan vatanseveri" demesi tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterince yaptığı paylaşımını silen Ivanka Trump, yeni bir tweet atarak, "Hayır. Barışçıl protesto vatanseverdir. Şiddet kabul edilemez ve en güçlü terimlerle kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.Son Dakika! Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kaosa ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı
Son Dakika › Dünya › ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı - Son Dakika Dünya