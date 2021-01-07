ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı - Son Dakika

ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı

07.01.2021 00:21
ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı, System.String[]

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi.

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi.

ABD Ulusal Muhafızları ile polis, Kongre binasındaki protestocuları yatıştırmak için yola çıkarken, Trump destekçileri ile polis arasındaki arbede devam ediyor.

CNN televizyonuna açıklama yapan güvenlik kaynakları, Kongre binasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısına silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından bir kadının silahla yaralandığı bilgisi gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı - Son Dakika


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