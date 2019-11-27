Son Dakika Haberleri: ABD'de Kongre, Trump'ı azil süreciyle ilgili ilk oturuma çağırdı: "Yoksa şikayet etmeyi bırak"
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de Kongre, Trump'ı azil süreciyle ilgili ilk oturuma çağırdı: 'Yoksa şikayet etmeyi bırak' - Son Dakika Dünya

ABD'de Kongre, Trump'ı azil süreciyle ilgili ilk oturuma çağırdı: "Yoksa şikayet etmeyi bırak"

6 saat önce

ABD Kongresi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ı 4 Aralık'ta gerçekleşecek azil soruşturmasının ilk oturumuna katılması için davet etti.

ABD'de Kongre, Trump'ı azil süreciyle ilgili ilk oturuma çağırdı:

ABD Kongresi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ı 4 Aralık'ta gerçekleşecek azil soruşturmasının ilk oturumuna katılması için davet etti.

ABD Kongresi Adalet Komisyonu'nun başında bulunan Demokrat Jerrold Nadler, Trump'a hitaben yazdığı mektubunda Amerikalı lideri ilk oturuma davet etti, "yoksa süreç ile ilgili olarak şikayet etmeyi bırakması gerektiğini" söyledi.

Geçen hafta ABD Kongresi Adalet Komisyonu iki hafta boyunca süren kamuya açık oturumları sona erdirmiş; bu sürecin ardından da kapalı kapılar ardında yapılan mülakatlar gelmişti.

Kongre'nin soruşturmayı yürüten istihbarat, denetim ve dış ilişkiler komisyonlarının resmi kanıtların yer aldığı raporunu 3 Aralık'ta açıklayacağı belirtildi.

Trump'ın da davet edildiği ilk oturum ise 4 Aralık'ta düzenlenecek.

Trump, oturuma katılması takdirinde tanıkları sorgulama hakkına sahip olacak.

Trump'ın bu oturuma katılması zorunlu değil.

Bu oturumun ardından Kongre'nin adalet komisyonu, Trump'a resmi olarak bir suçlama yöneltilip yöneltilmemesi konusunda tavsiye verecek.





'Ukrayna'ya yardım dondurulunca istifa ettiler'

Azil süreci soruşturmasında Trump'a yönelik olarak, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapma ithamları yer alıyor.

Suçlamaları reddeden Trump, azil soruşturmasını bir "cadı avı" diye tanımlıyor.

Soruşturmanın merkezinde, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında 25 Temmuz'da yapılan bir telefon görüşmesi var.

Telefon konuşmasının zabıtları, Trump'ın Zelensky'den, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddialarını soruşturmasını istediğini gösteriyor.

Trump'ın, Ukrayna'ya verilecek askeri yardımı çekerek Zelensky'ye baskı yaptığı öne sürülüyor.

Diğer yandan ABD Kongresi'nin Salı günü paylaştığı, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe biriminden Mark Sandy'nin ifadesine göre iki Beyaz Saray bütçe yetkilisi, Ukrayna'ya verilecek yardımın askıya alınması sebebiyle istifa etti.

Sandy, bu iki yetkilinin Ukrayna'ya yardımın dondurulmasından ötürü endişe duyarak istifa ettiğini aktardı.

Azil süreci

Azil, Kongre'nin bir başkanı görevden alabildiği iki aşamalı bir siyasi sürecin ilk ayağı.

Temsilciler Meclisi, azil maddelerini geçirirse, Senato bir yargılama yapmak zorunda.

Senato'daki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

Tarihte sadece iki ABD başkanı, Bill Clinton ve Andrew Johnson azil soruşturması geçirdi ancak hiçbiri görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Aralık, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:30 
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