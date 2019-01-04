ABD'de Kongre Üyesi Geleneksel Filistin Kıyafeti ile Yemin Etti
16 dakika önce
ABD'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.
ABD
'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin
kökenli Demokrat Parti
üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.
ABD'de yapılan 6 Kasım
ara seçimlerinin ardından Michigan
eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Demokrat Partili Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı. Filistinli bir anne ve babaya sahip olan Tlaib, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson
'a ait Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Detroit
'te doğan 42 yaşındaki Rashida Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi olmuştu. ABD'de yapılan ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
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