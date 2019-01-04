ABD'de Kongre Üyesi Geleneksel Filistin Kıyafeti ile Yemin Etti
2 saat önce
- ABD'de kongre üyesi geleneksel Filistin kıyafeti ile yemin ettiWASHINGTON - ABD'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.
- ABD
'de kongre üyesi geleneksel Filistin
kıyafeti ile yemin etti
WASHINGTON - ABD'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti
üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.
ABD'de yapılan 6 Kasım
ara seçimlerinin ardından Michigan
eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Demokrat Partili Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı. Filistinli bir anne ve babaya sahip olan Tlaib, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson
'a ait Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Detroit
'te doğan 42 yaşındaki Rashida Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi olmuştu. ABD'de yapılan ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
Telefonuna Gelen Mesaja Tıkladı, 30 Bin TL'sinden Oldu
Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi
Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı