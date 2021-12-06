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ABD'de Kongre üyesinin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafı tepki topladı - Son Dakika

ABD'de Kongre üyesinin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafı tepki topladı

06.12.2021 20:31
ABD'de Kongre üyesinin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafı tepki topladı

NEW ABD Kongre Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin aile fertleriyle uzun namlulu silahlarla çekildiği Noel fotoğrafı büyük tepki çekti.

NEW ABD Kongre Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin aile fertleriyle uzun namlulu silahlarla çekildiği Noel fotoğrafı büyük tepki çekti.

Temsilciler Meclisinin Kentucky Milletvekili Massie'nin, Twitter'dan önceki gün paylaştığı fotoğraf, kendi partisinden bazı isimler dahil geniş kesimlerce eleştirilere neden oldu.

"Noel'iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir." ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta, Massie'nin 6 aile üyesiyle Noel ağacının önünde ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüldü.

Söz konusu fotoğrafın, özellikle geçen hafta Michigan'daki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılması üzerine ülkede uzun zamandır devam eden "silah hakları" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

ABD'deki silahlı saldırılarda yakınlarını kaybetmiş aileler, Kentucky Temsilciler Meclisi Üyesi'nin paylaşımına sosyal medyadan şiddetli tepki gösterirken, Massie'nin ise kendisine gelen destek mesajlarını RT'lemesi dikkat çekti.

Bir aile, Florida'danın Parkland kentinde 2018'de okul saldırısında kaybettiği yakınının mezar fotoğrafını yayımlayarak, "Aile fotoğraflarını paylaşıyorsak bu da benimkisi. En son Michigan okul saldırganı ve ailesi de seninkine benzer fotoğraflar paylaşıyordu." ifadesini kullandı.

Illinois'in Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, Massie'nin silahla poz vermesiyle ilgili "silah fetişizmi" olarak alay ederken; eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci de gelecek yıl yapılacak Kongre seçimlerinde Massie'nin rakiplerine destek vereceği vaadinde bulundu.

Oxford Lisesindeki saldırı

En son 30 Kasım'da ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan 15 yaşındaki zanlı Ethan Crumbley yakalanıp cinayet ve terörizmle suçlanırken, Crumbley'in anne ve babası da ihmal nedeniyle saldırıdan sorumlu tutularak gözaltına alınmıştı.

ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silah Şiddeti Arşivi kayıtlarına göre, 2020'de ülkede 20 bine yakın kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği kaydediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre üyesinin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafı tepki topladı - Son Dakika


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