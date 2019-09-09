Son Dakika Haberleri: ABD'de Kongrenin gündeminde silah yasası olacak
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ABD'de Kongrenin gündeminde silah yasası olacak

35 dakika önce

Yeni yasama yılına bugün başlayan ABD Kongresinin ana gündeminde silah yasası, uluslararası ticaret ilişkileri, göçmenlik politikaları ve ilaç fiyatları gibi konularının olması bekleniyor.

ABD'de Kongrenin gündeminde silah yasası olacak, System.String[]

Yeni yasama yılına bugün başlayan ABD Kongresinin ana gündeminde silah yasası, uluslararası ticaret ilişkileri, göçmenlik politikaları ve ilaç fiyatları gibi konularının olması bekleniyor.

Ağustosta yıllık tatil kapsamında çalışmalarına ara veren Temsilciler Meclisi ve Senato yaklaşık 6 haftanın ardından bugün işbaşı yaptı.

Kongrenin, ağustosta gerçekleştirilen ve 43 kişinin öldüğü silahlı saldırılar sebebiyle ana gündem maddesi olarak silah yasası konusuna eğilmesi beklenirken, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin askeri tip saldırı silahı satışının yasaklanmasına yönelik çalışma başlatacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika ile yapılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) çekilme ihtimaline karşı yeni bir tasarı sunacağı ifade edilirken, Avrupa ve diğer bölge ülkeleriyle yeni ticari ve ekonomik anlaşmalara dair çalışmalara da hız verileceği kaydedildi.

Pahalı ilaç fiyatları Kongrenin gündeminde

Bununla beraber, Kongrenin her iki Cumhuriyetçi ve Demokrat parti kanadının dönem raporlarında ülkedeki pahalı sağlık ve ilaç sorununa odaklanacağı, ayrıca ilaç şirketlerinin fiyat düşürmesini ön gören kararlar almayı planladığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat vekil Nancy Pelosi, özellikle bazı ilaçların fiyatlarının üretici firma tarafından değil, ilgili devlet kuruluşları tarafından belirlenmesi teklifinde bulunacaklarını kaydetti.

Hükümetin kapanmaması için çalışma

Ayrıca Kongrenin, eylül sonuna kadar yıllık bütçe paketini çıkaramaması durumunda federal hükümetin tekrar kapanma ihtimaline karşı mesai harcaması bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyetçi ve Demokrat parti vekillerinin yıllık bütçe konusunda en kısa sürede kendi taslaklarını sunacağı ve ardından ortak bütçe paketi konusunda anlaşma sağlamak için çaba sarf edeceği belirtildi.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Trump, en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için yıllık bütçeye 5 milyar dolarlık finansman konulmasını istemiş ancak Demokratlar teklifi desteklenmeyince federal hükümet kapanmıştı. Aynı durum yıl içinde üç kez tekrar etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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