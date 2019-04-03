Son Dakika Haberleri: ABD'de Kongreye Rusya Soruşturması Raporunu Mahkeme Yoluyla İsteme Yetkisi

ABD'de Kongreye Rusya Soruşturması Raporunu Mahkeme Yoluyla İsteme Yetkisi

1 saat önce

WASHINGTON (AA) – ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, özel Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisine yönelik kararını onayladı.

ABD'de Kongreye Rusya Soruşturması Raporunu Mahkeme Yoluyla İsteme Yetkisi, System.String[]
WASHINGTON (AA) – ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, özel Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisine yönelik kararını onayladı.

Komitede yapılan oylamada Mueller'in Adalet Bakanlığına sunduğu raporun gerekirse mahkeme celbi ile Kongre'ye sunulması yetkisi veren önerge kabul edildi.

24'e karşı 17 oy ile alınan karar, Mueller'in hazırladığı rapor ile birlikte ilgili belge, delil ve tanık ifadelerinin de mahkeme yoluyla Kongre'ye sunulması talebini kapsıyor.

Komitenin Demokrat Başkanı Jerrold Nadler, mahkeme celbi çıkarmadan önce Adalet Bakanı William Barr'a, raporun düzeltilmemiş son halini Kongre'ye sunması için süre tanıyacağını belirtti.

Belli bir zaman çizelgesinden bahsetmeyen Nadler, "Fikrini değiştirmesi için ona vakit vereceğim, ancak bir uzlaşı sağlanamazsa söz konusu materyaller için mahkeme celbi çıkarmaktan başka çaremiz kalmayacak." dedi.

Nadler, Adalet Bakanlığının raporu paylaşmayı reddetmeye devam etmesi halinde, komitenin raporun tamamını inceleyip inceleyemeyeceği nihai kararının da ABD Başkanı Donald Trump veya onun atadığı siyasi yetkiliye değil hakime kalacağını da ifade etti.

Oylamaya karşı çıkan komitedeki Cumhuriyetçiler ise hassas bilgiler içerdiğini iddia ettikleri Rusya soruşturması raporununun, mahkeme kararı olmadan kamuoyuna açıklanmasının zaten federal kanunlara aykırı olduğunu savundu.

Kongrenin Demokrat üyeleri, daha önce Adalet Bakanlığına 2 Nisan'a kadar raporu paylaşması için çağrıda bulunmuş, ancak Adalet Bakanı Barr, raporun tamamı yerine sadece 4 sayfalık özetini göndermişti.

Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Kongreye Rusya Soruşturması Raporunu Mahkeme Yoluyla İsteme Yetkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]